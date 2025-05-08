Milli Eğitim Bakanı Tekin: Teknolojiyi Eğitim Süreçlerine Entegre Etmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız gelişen teknolojilere ve eğitimde dönüşen paradigmalara ayak uydurabilsinler, yeni dönemin referanslarıyla eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz, 'Hayır, yapamazsınız' diyorlar" dedi.

Bakan Tekin, Bakanlık koordinasyonunda bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek, projeler üretmek ve çalışmalarını daha etkili hale getirmek isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla Ankara'da bir üniversitede düzenlenen GençTek Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Tekin, 2011 yılında 'FATİH' projesinin başladığını hatırlatarak, "Bu projeyle beraber sahip olduğumuz okulların neredeyse tamamında okullarımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek üzere etkileşimli tahta kurulumu yaptık. Sonra bu okullarımızın tamamının internet altyapısını temin edip, internet erişim hizmeti sunduk. ve akabinde de bütün bu imkanlarla çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerine katkı verecek dünyanın en büyük eğitim içerik portalı olan EBA'yı kurguladık" dedi.

"Politikacılar muhalefet yaparken, uluslararası kuruluşlar bizim çabalarımızı takdir ettiler"

Okulların teknolojik altyapısını güçlendirmek adına yapılan bu çalışmaların bazı politikacılar tarafından bazı siyasi gerekçelerle eleştirildiğine değinen Tekin, "Onlar bu muhalefeti yaparken, eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlar bizim bu çabalarımızı takdir ettiler. Türkiye için 'dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülke' tanımlamasını yapıyorlar. Biz bir taraftan bunu yapmaya çalıştık ve bununla beraber bunu niçin yaptığımızı izah etmeye çalıştık. Bunu sadece çocuklarımız okullarda tahtalarda öğretmenleri aracılığıyla internet üzerinden ders dinlesinler diye başlattık. GençTek diye tanımlamaya çalıştığımız projenin asıl ruhu orada. Biz Türkiye'de bu anlamda yeni dönemin, yeni yüzyılın ana unsurlarından birisi olan teknolojik gelişmeleri çocuklarımızın takip edebileceği bir ekosistemi Türkiye'de yaygınlaştırmak, güçlendirmek için böyle bir adım aldık. Bu adım bugün meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız gelişen teknolojilere ayak uydurabilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz, 'Hayır, yapamazsınız' diyorlar"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin açıklanmasının ardından eleştirilere maruz kaldıklarını söyleyen Tekin, "Çocuklarımız gelişen teknolojilere ve eğitimde dönüşen paradigmalara ayak uydurabilsinler, yeni dönemin referanslarıyla eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz, 'Hayır, yapamazsınız' diyorlar. Peki niye yapamıyoruz? Ne yapmak istediğimizi soruyor musunuz? Sormuyorlar. Onlar sormuyor ama ben söyleyeyim. Yapmak istediğimiz şey şu; değişen yeni dünyada eğitimi bu geri kafalı insanların dediği gibi sadece bilgi vermek odaklı değil, verilen bilgileri uygulamaya dönüştürmek üzere dünyada eğitim artık dönüştü. Çocuklarımızın teorik olarak NASA'ya nasıl sunum hazırlayacaklarını kitapta öğretmek yerine uygulamalı bir biçimde yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından stantları gezerek, öğrencilerden bilgi aldı. - ANKARA