Milli Eğitim Bakanı Tekin'in iki yardımcısı üniversite rektörüyken birlikte çalıştığı isimler oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından ilan ettiği yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin, 2018-2023 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak görev almıştı. Yeni Kabine'deki bakan yardımcılarının isim listesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bakan Tekin'in yardımcılığına getirilen Ömer Faruk Yelkenci ve Kemal Şamlıoğlu'nun üniversitede birlikte çalıştığı isimler olduğu öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM'E 4 BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre her bakanlığa dört bakan yardımcısı atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan yardımcılar şöyle: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci.

YELKENCİ VE ŞAMLIOĞLU İLE ÜNİVERSİTEDE BERABER ÇALIŞTI

Ömer Faruk Yelkenci, 2018-2022 yılları arasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde rektör danışmanı olarak görev aldı. Ayrıca Yelkenci 2014-2016 yılları arasında eğitim bakanlığında özel öğretim kurumları genel müdürü ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul il millî eğitim müdürü olarak çalıştı. Tekin de 2013-2018 yılları arasında eğitim bakanlığı müsteşarıydı. Şamlıoğlu da üniversitenin eski genel sekreterlerinden.

ÖKTEN EĞİTİM MÜŞAVİRİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Diğer bakan yardımcısı Ökten bakanlıkta eğitim müşaviri olarak çalışırken, Yılmaz ise 2022'den beri aynı bakanlıkta bakan yardımcısı olarak bulunuyor.