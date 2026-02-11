Haberler

Bakan Tekin: Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir tarafı yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Tekin, siyasetçilerin çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği mesajlar ve bu konudaki açıklamalarının tasvip edilecek hiçbir tarafı olmadığını belirterek, "Ben yadırgıyorum. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza bir taraftan dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfrediyor sonra da yaptığı küfürleri savunuyor" dedi.

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, CHP Genel Başkanı Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a gönderdiği mesajlar ve bu konudaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasi partiler, Anayasamıza göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları ve demokrasi, temel hak ve hürriyet konularında da çocuklara 'rol model' olma konusunda dikkatli olmalılar. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelinde dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza bir taraftan dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfrediyor sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım" diye yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
