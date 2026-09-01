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Bakan Tekin Batman'da Eğitim Yatırımlarını Görüştü

Bakan Tekin Batman'da Eğitim Yatırımlarını Görüştü
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen eğitim yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Batman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Tekin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleştirilen görüşmede Batman'ın eğitim alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımlar, okulların ihtiyaçları ve kent genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Tekin'e ziyaretinde AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen eşlik etti.

Ziyarete ayrıca AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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