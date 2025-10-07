Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların ip çekme yarışına katıldı, onlarla yakan top oynadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. arasında "Sağlıkla Gülümse Erzurum" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı adına Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ve Eyüp Sabri Tuncer adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer tarafından imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve beraberindeki heyet protokol imza töreni için Yakutiye İlçesi Murat Ellik İlköğretim Okulu'na geldi. Burada okul bahçesinde beden eğitimi dersindeki çocuklarla ilgilenen Bakan Tekin, onlarla yakan top oynadı, ip çekme yarışına katıldı. Daha sonra sınıfları gezdi ve öğretmenlerle buluştu. Protokolün Erzurum'da temel eğitim çağındaki bütün çocukları kapsayacağını ifade eden Tekin, yıl içinde okullara bu malzemelerin dağıtılacağını bildirdi. Tekin, ardından Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında program yapan öğrenciler, Bakan Tekin'i okul girişinde "Filistin'e özgürlük" yazılı balonlarla karşıladı. Öğrencilerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamını iletmelerini isteyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi. Bakan Tekin, yeni eğitim müfredatıyla ilgili bilgiler verdikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle toplantı yaptı.

20 bin adet diş fırçası ve diş macunu seti dağıtılacak

İş birliği kapsamında, Erzurum ilinde öğrenim gören 3. sınıf seviyesindeki öğrencilere, 20 bin adet diş fırçası ve diş macunu seti ücretsiz olarak ulaştırılacak. Projeyle okul çağındaki çocuklarda ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması, doğru ağız bakım alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının desteklenmesi amaçlanıyor. "Sağlıkla Gülümse Erzurum" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile özel sektör arasında yürütülen toplumsal sorumluluk temelli iş birliklerine örnek teşkil edecek nitelikte bir uygulama olarak hayata geçirilecek. Protokol, 07 Ekim 2025 tarihinde Erzurum'da, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in himayelerinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

"Protokolümüzün iki önemli boyutu var"

Bakan Yusuf Tekin, imza protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Protokolümüzün iki önemli boyutu var. Birincisi özellikle Erzurum ve yöresinde diş sağlığıyla ilgili hususlarda buradan başlayarak Türkiye çapında dikkati çekmek. Sadece diş ile ilgili değil, genel anlamda sağlıkla ilgili, zamanında önleyici tedbirleri aldığımızda hem vücudumuz sağlıklı olacak hem de ülkemizin sağlık harcamaları daha rasyonel temele gelmiş olacak. Diş ve diş sağlığıyla ilgili böyle farkındalık oluşturmak açısından bu protokol önemli. Protokolün ikinci önemi ise özelikle bu sektörde yani diş fırçası, diş macunu ve temizlik sektöründe maalesef boykot diye tanımladığımız ürün sayısı çok fazla. Böyle bir ortamda yerli ve milli olan Eyüp Sabri Tuncer markası, insan hakları ve dünya haklarına yönelik boykot uygulamak isteyenler için böyle bir alan oluşturdu." - ERZURUM