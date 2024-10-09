Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bosna Hersek Ziyaretinde Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bosna Hersek Ziyaretinde Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret ederek Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Ayrıca, Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılan Bakan Tekin, Türkiye'nin Bosna Hersek'e her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları çerçevesinde Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'e geldi. Bakan Tekin, başkent Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği ziyareti sırasında burada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Tekin, daha sonra şehir merkezindeki tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'yı gezerek karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Tekin, bugün Saraybosna'daki temasları çerçevesinde Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında Tekin, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel ve heyelan felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak Türkiye'nin Bosna Hersek'e her anlamda yardımcı olacağını ifade etti.

IUS'taki temaslarına ilişkin olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Tekin, "20 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla Avrupa'da Türk ve Boşnak kardeşliğinin gururu bir ilim merkezi olan üniversitemiz farklı dilleri, farklı renkleri, farklı inanışları, kardeşlikle birbirine bağlayan; çok kültürlülüğün sağladığı imkanları geleceği kavramanın bir yolu olarak öğrencilere eğitim vermektedir. 50'den fazla ülkeden gelerek öğrenimine devam eden binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir köprü vazifesi görerek bizi birbirimize bağlamaktadır. Bu vesileyle yeni akademik yılın değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekin, ziyareti çerçevesinde ayrıca Maarif Vakfı Saraybosna Okulları ile Bosna Hersek Büyükelçiliği'nde de temaslarda bulundu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin saraybosna Politika Türkiye

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
MasterChef eleme adayları kim? 9 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır? Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı, Ankara'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.