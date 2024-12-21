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Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, Ak Parti'nin tabanı yaptı." dedi.

Ak Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Tekin, kardeşlik hukukuyla vefa duygusuyla hareket etmenin, Ak Parti'yi farklı kıldığını söyledi.

Tekin, 22 yıl boyunca, Cumhuriyet döneminde 80 yılda yapılan şeyler kadar hizmet yaptıklarını belirterek, "O dönemde yapılanlar kadar iş yaptık. Bunu yapmamızın arkasındaki yegane güç bu kardeşlik hukuku, vefa duygusu. Buna sahip olduğumuz için bütün bunları başarabildik." diye konuştu.

Kongrenin mottosunun, "Umudun, icraatın ve geleceğin adı Ak Parti" olduğunu dile getiren Tekin, " Ak Parti'yi ve bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyunda farklı kılan; milletvekili, il başkanı, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı sahanın problemini alıyor en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadar ulaştırıyor. Sahanın en ücra köşesindeki kişinin derdiyle dertlenen, onların ne hissettiğini hisseden bir Cumhurbaşkanı'mız var. Onun sayesinde de bütün bu hizmetleri yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye her alanda örnek gösterilen ülke haline dönüştü"

Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin durumuna değinerek, o dönem yaşananları örnekleriyle anlattı.

Türkiye'nin şu an her alanda dünyada örnek gösterilen ülke haline dönüştüğünü vurgulayan Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, Ak Parti'nin tabanı yaptı. Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına, demokrasi gönüllüsü AK Partililere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekin, 2001'de uygulanan bir projede öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyetin 100. yılında hükümetten eğitimde görmek istediklerini kaleme aldıkları mektuplardaki taleplerin, AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Siz bize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza oylarınızla dualarınızla destek olmasaydınız, bu yaptığımız şeylerden hiçbirini yapamazdık, beceremezdik. O yüzden bu kongrelerde sizden talebimiz şu; kongremizin adına icraatın ifadesini koyduk yaptıklarınızdan dolayı. Önümüze bir hedef koyduk. Önümüzdeki 100 yılı Türkiye Yüzyılı yapacağız. Umudumuz, ümidimiz, geleceğimiz de burada. Bunu yapmak için de sizden destek istiyoruz. Desteklerinizle dualarınızla bizim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın, belediye başkanımızın arkasında duracak mısınız? Siz bize destek sözü verirseniz, biz de size bunları yapacağımıza, gece gündüz çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. 22 yıl boyunca süren destek ve dualarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum."

"AK Parti, eser, hizmet, üretim, ülkeye değer katmak ve çalışmak demek"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da tüm teşkilat mensuplarına bugüne kadar verdikleri destek ve çabaları için teşekkür etti.

Usta, kongrelerin heyecan ve coşkunun doruğa ulaştığı, birbirlerine olan kardeşlik ve muhabbetin daha arttığı, kenetlendiği günler olduğunu ifade ederek, Karabük'ün üretim ve emeği ile ülkeye büyük katkı sağlayan illerden olduğunu söyledi.

"AK Parti, eser, hizmet, üretim, ülkeye değer katmak ve çalışmak demek.' diyen Usta, bu davaya girerken makam ve görev için değil, ülke ve dava için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmak için girdiklerini kaydetti.

Kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

Salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Bakan Tekin'den Safranbolu'da inceleme ve ziyaret

Bakan Tekin, Karabük programı kapsamında Safranbolu'da Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin restorasyonu devam eden tarihi binasında incelemelerde bulundu.

Okulun zarar gören bölümlerinin restorasyon işini hayırsever iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın üstlendiği alanda incelemelerde bulunan Tekin, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin, daha sonra Safranbolu ilçesinde kurulum çalışmaları süren "Eğitim ve Kent Tarih Müzesi"nde de inceleme yaptı. Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında rüştiye (ortaokul) olarak yaptırılan tarihi binadaki çalışmaları yerinde inceleyen Tekin, müze çalışmalarına ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi aldı.

Ardından Tarihi Çarşı'daki Kazdağlı Meydanı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi ve Yemeniciler Arastası gibi kültürel ve tarihi mekanları da gezen Tekin, ziyareti sırasında esnafla sohbet etti, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Şenol Ayyıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar ile bakanlık yetkilileri yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Politika
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