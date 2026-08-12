TBMM'de Milli Dayanışma ve Güvenlik Toplantısı Başladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısı başladı. Toplantıda, ülkenin güvenliği ve toplumsal uyumun artırılması için atılacak adımların ele alınması beklenirken, katılımcıların görüşleri doğrultusunda ortak kararlar alınması hedefleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu toplantı başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısı başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı