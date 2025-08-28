Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda eski TBMM Başkanları konuştu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yedinci toplantısı düzenlendi. 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Hedefe ulaşmak, yasal düzenlemeler yapmak sadece Türkiye'yi rahatlatmaz. Komşu ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu modeldir" dedi.

20. Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Bahçeli'yi ve sürece destek verenleri kutlayarak konuşmasına başladı. Çetin, eyleme karışmayanları hemen affetmek gerektiğini söyleyerek, "Onların evlerine gitmesinin yolunu açmak lazım. Dağdan gelenler ne olacak? Silah kullanmış, eylemlere katılmışları bunları affetmek mümkün değil. Dağdaki 15-20 kişiyi başka ülkelere göndermek lazım. Zaman içinde onların da affedilmesinin yolu açılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneyinde, deniz kıyılarında otel sahiplerinin genelde Kürt kökenli vatandaşlar olduğunu söyleyen Çetin, "Terör olayı ayrı vatandaşın durumu ayrı. Halklar arasında bir sorun yok" şeklinde konuştu.

Çetin şunları kaydetti:

"Kürt devleti kurulabilir mi? Kurulabilir. Ama Türkiye bunun içinde olmaz. İstanbul'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlara ne diyeceksiniz? Türkiye'de Güneydoğu'dan fazla Kürt Türkiye'nin başka yerlerinde bulunuyor."

21. Dönem TBMM Başkanı Ömer İzgi ise PKK terör örgütünün hiçbir şarta bağlı olmadan kendisini feshetmesi ve bu fesih sonrası doğacak yeni sorunların giderilmesi için devletle yapılması gereken çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu süreç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 'PKK kendisini fesh etsin, Abdullah Öcalan açıklamasıyla bu ortaya konsun, umut hakkı tanınsın' şeklindeki açıklamasıyla başlamış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu bakışı ve kararlı tutumuyla devam etmiştir. Şahsen, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını televizyondan duyduğum anda iyiye mi gidiyoruz diye mırıldandığımı biliyorum. Umut hakkı tanımının boyutu nedir, nasıl başlar, nereye gider, nasıl biter gibi hususlar, zihnimi, sürekli meşgul eden sorular iken çok geçmedi, PKK terör örgütünün mensuplarınca 'önderimiz' diye liderleri olan kişi tarafından açıkça ve net olarak 'federasyon yok, özerklik yok' gibi istekler yok. Bu emir ve istek sonunda faaliyetini ülkemiz dışında sürdürmekte olan PKK oluşumları tarafından önderlerince verilen 'örgütü feshedin' çağrısının ihlal edildiğini duyduk" diye konuştu.

İzgi, yasal takipte olanlar için talepte bulunulacağını söyleyerek, "Özel çalışmayı sekteye uğratacak hamleler var. Suç işleyen herkes mutlaka karşılığı olan cezasını çekecektir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin eşitliği sağlanmasına yönelik vermiş olduğu kararlara göre de yapılacak düzenlemeler varsa onlar yapılacaktır. Bu çerçevede yapılacak düzenlemeler için yasa çıkarmak gerekiyorsa yasa çıkarılacak. Anayasa değişiklikleri yapmak gerekiyorsa o da yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak o da anayasal bir organdır ve yapacağı işlemlerde anayasaya uymak zorunluluğundadır" şeklinde konuştu.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da önerilerini sıralayarak, "İnfaz düzenlemesi yapılmalıdır. Umut hakkı konuşması mutlaka uygulanmalıdır. AİHM'nin kararı uygulanmalıdır" dedi.

23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ise anayasa tartışmalarına girmenin uygun olmadığını belirterek, "Şu tablo anayasa yapılabileceği konusunda umut veriyor. Anayasa yapımı önemli bir konu. Parlamentomuz çok daha güzel işler yapabileceğini gösterdi" diye konuştu. Toptan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük patronu Amerika, İsrail'e destek olmakta. 2 yaşındaki çocuğa bomba atmak suretiyle dünyanın geldiği yeri göstermekte. Türkiye'ye önemli görevler düşüyor: Bizim başkalarıyla kavga etmek gibi derdimiz olmadığını herkese gösteriyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kolay bir şey değil. Bu süreç herkesin katkısıyla desteklenmelidir. Bütün kesimlerin desteklenmesi sağlanmalıdır."

23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise konuşmasında, komisyonun 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yasal zemini oluşturmak için kurulduğunu kaydederek, "Türkiye demokrasisi daha üst sıralara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Komisyon üyelerine tavsiyelerde bulunan Şahin, "Gündeminize hakim olmanızı tavsiye ediyorum. Komisyonun tek hedefi var. Milli dayanışmayı nasıl güçlendiririz, kardeşliğimizi nasıl pekiştiririz? Başarı için müstakil hareket etmeniz gerekiyor. Usul ve esaslar önemlidir. Usul esastan önce gelir. Bir an önce işin özüne girmeniz gerekiyor. İnfaz, Terörle Mücadele Kanunlarında değişiklik yapılacak mı? O bakımdan işi sıkı tutmak, acele etmek gerekir diye değerlendiriyorum. Hedefe ulaşmak, yasal düzenlemeler yapmak sadece Türkiye'yi rahatlatmaz. Komşu ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu modeldir" dedi. - ANKARA