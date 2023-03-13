Milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başlıyor! İşte partilerin kriterleri ve belirlenen ücretler

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde hazırlıklar başladı. İttifaklar bir bir adaylarını açıklarken milletvekilliği aday adaylığı için başvurular da bugün başlıyor. AK Parti başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırmasını isterken; CHP ise deprem bölgesinden yapılacak başvurulardan ücret talep etmiyor. MHP'de ise adaylık başvuruları yarın başlayacak.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için süreç başlarken siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı için de başvurular bugün başlıyor.

AK PARTİ İÇİN ÖDENECEK TUTAR AFAD'A BAĞIŞLANACAK

Ak Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başlayacak. Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor. AK Parti'nin adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep etmesi öngörüldü.

CHP, BU İLLERDEN BAŞVURANLARDAN PARA ALMAYACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. 20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

MHP'DE BAŞVURULAR YARIN BAŞLAYACAK

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili aday adaylığı başvurularının 14 Mart'ta başlayacağını bildirdi. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların 14 Mart Salı günü saat 09.00 itibarıyla kabul edilmeye başlanacağı ve 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona ereceği bilgisini verdi.

Aday adaylarının belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat etmeleri gerektiğini belirten Yıldız, işlemlerini hızlandırmak isteyen aday adaylarının, ön kayıt işlemlerini "https://basvuru.mhp.org.tr" internet adresinden yapabileceklerini ifade etti.

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacağını aktaran Yıldız, başvuru aidatı olarak 3 bin liranın Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi'nde bulunan hesaplara yatırılabileceğini kaydetti.