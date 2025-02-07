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Milletvekillerine trafikte "ömür boyu" ceza muafiyeti

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Milletvekillerine verilen ayrıcalıklara bir yenisi daha ekleniyor. Meclis'teki yeni düzenlemeye göre eski ve yeni vekiller ömür boyu ihlal ettikleri trafik kuralları için ceza ödemeyecek. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski CHP'li vekil Sabahat Akkiraz da iddiaları doğrulayarak düzenlemeye tepki gösterdi.

Eski CHP milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Meclis'ten arandığını ve bir aracının trafik cezasından muaf olacağının kendisine bildirildiğini aktardı.

Akkiraz paylaşımında, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar; dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

3 BİN 600 ESKİ VE YENİ VEKİL CEZADAN MUAF OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılmış olacak.

Şuan yürürlükte olan düzelmeye göre sadece aktif görev yapan milletvekillerinin araçlarına ceza kesilemiyor. Yeni düzenleme hayata geçerse artık eski vekiller de bu imtiyazdan yararlanabilecek.

Milletvekillerine trafikte
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (128)

Haber YorumlarıMustafa Çağatay AKBAŞ:

yazıklar olsun

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Milletvekili olunca her şey sınırsız mı oluyor tövbe estağfurullah

Yorum Beğen497
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Haber YorumlarıAli Kurtoglu:

iş tamam vekillik yapanların çocukları trafikte terör estirmesi serbest bütün derdimizde buydu

Yorum Beğen303
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDağıstan:

Oy verip seçenler aynı akılla devam ederlerse olacağı bu

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıvatandaş:

bizleri temsil etmek için seçtiğimiz vekillerin demokrasi ve adalet ahlaki bu kadar demek ki.

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Haber Yorumlarıİlyas Ercan:

iyi o zaman kırmızı ışıkta geç ,alkollü araç kullan,hız sınırlarına uyma........vb.nasılsa ceza yazılmıyor.yahu böyle birşey olamaz.olmamalı.ben inanmıyorum yada inanmak istemiyorum.inşallah yalan haberdir

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Yakında ilahlık sertifikasını aldıklarını da ilan ederler...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haber pek inandırıcı değil doğrumu bilmiyorum ama Allaha cc. inanan bir insan için olacak bir gerçek var bu dünyada işlediği suçların günahların cezasından kurtulanlar bunun hesabını öte yanda verecek zaten bunlar Allahtan cc. korksa veya Allaha inansalar bu suçu işlemez kul millet yetim hakkı yemez devletin milletin malını israf edip çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekmez bu suçu,günahı işleyenlere arka çıkmazlardı

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Haber YorumlarıŞerif:

Zaten ödemiyorlardı. Bir şekilde ceza kesilse de iptal ettiriyorlar. Şimdi yasal hale geliyor. Az bile hakkınız tabi (!)

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Haber YorumlarıMustafa Özdemir:

3. Dünya ülkesi olduğumuzun kanıtı Yazık güzelim ülkeme . Torpil ve kayırmanın olmadığı yer yok.

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