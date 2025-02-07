Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Eski CHP milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Meclis'ten arandığını ve bir aracının trafik cezasından muaf olacağının kendisine bildirildiğini aktardı.

Akkiraz paylaşımında, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar; dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı." ifadelerini kullandı.

3 BİN 600 ESKİ VE YENİ VEKİL CEZADAN MUAF OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılmış olacak.

Şuan yürürlükte olan düzelmeye göre sadece aktif görev yapan milletvekillerinin araçlarına ceza kesilemiyor. Yeni düzenleme hayata geçerse artık eski vekiller de bu imtiyazdan yararlanabilecek.