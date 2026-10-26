Tunceli'de 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler amatör dağcılarca kurtarıldı

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Tunceli'de yaklaşık 70 metre yükseklikteki Dündül Tepesi'nde mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve doğasever amatör dağcıların çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli Yeni Mahalle'de bulunan Dündül Tepesi'nde mahsur kalan, Mehmet Kazan'a ait keçiler için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar, hayvanların kurtarılması için harekete geçti. Çalışmalara katılan doğasever amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi şartlarına rağmen keçilere ulaşmayı başardı. Amatör dağcıların çabalarıyla bulundukları noktadan kurtarılan keçiler, daha sonra sahibi Mehmet Kazan'a teslim edildi.

Keçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken amatör dağcıların zorlu arazide gerçekleştirdiği kurtarma çalışması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı