Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler amatör dağcılarca kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler amatör dağcılarca kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Yeni Mahalle'deki Dündül Tepesi'nde yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve doğasever amatör dağcıların çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan keçiler sahibine teslim edilirken kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de yaklaşık 70 metre yükseklikteki Dündül Tepesi'nde mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve doğasever amatör dağcıların çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli Yeni Mahalle'de bulunan Dündül Tepesi'nde mahsur kalan, Mehmet Kazan'a ait keçiler için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar, hayvanların kurtarılması için harekete geçti. Çalışmalara katılan doğasever amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi şartlarına rağmen keçilere ulaşmayı başardı. Amatör dağcıların çabalarıyla bulundukları noktadan kurtarılan keçiler, daha sonra sahibi Mehmet Kazan'a teslim edildi.

Keçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken amatör dağcıların zorlu arazide gerçekleştirdiği kurtarma çalışması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler

1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı

Satılmayı bekliyorlardı, alevlere teslim oldular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alaska'dan Manavgat'a gelen kuş Türkiye'de ilk kez görüldü! Kuş türü sayısı 506'ya çıktı

Daha önce hiç görülmemişti! Kuşçular Manavgat'a akın ediyor
Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

İnanılmaz! 90 dakikada başına gelebilecek her türlü şey geldi
Meteoroloji gün gün açıkladı: Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Meteoroloji gün gün açıkladı! Kuvvetli sağanak geri dönüyor

Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı
Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

Tezgahı bırakacak kimse bulamadı! Simitçi bu notla sınava girdi
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok

Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok