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Milletvekilleri ve Başkan Altay Bedesten esnafını ziyaret etti

Milletvekilleri ve Başkan Altay Bedesten esnafını ziyaret etti

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte tarihi Bedesten Çarşı'nda esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte tarihi Bedesten Çarşı'nda esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta; AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte esnafa hayırlı işler dileyen Usta, alışveriş yapan Konyalılarla da sohbet etti.

Konyalıların Pazar günü mutlaka sandığa gitmelerinin son derece önemli olduğunu kaydeden Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yine güçlü bir destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'nın 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na her zaman olduğu gibi yine büyük bir destek verdiğini belirterek, Konyalıların 28 Mayıs'taki ikinci turda da yine üzerine düşeni yapacağını vurguladı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay AK Parti Konya Politika Haberler

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