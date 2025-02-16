AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta düzenlenen Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptı. Sarıçam'ın konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

"GİDİN SAĞLIK PERSONELİNİN GIRTLAĞINA YAPIŞIN"

Sarıçam konuşmasında, "Biz her yıl, neredeyse 2 yıldır Lüleburgaz Babaeski, Kırklareli, Pınarhisar, nerede ne altyapı varsa yapıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar. Biz doktor değiliz, hemşire değiliz. Bundan sonraki süreç memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım. Bunu açık açık söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sarıçam'ın açıklamalarına tepki gösteren Hekim Birliği, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Hekim Birliği yaptığı açıklamada, Hekim Birliği olarak, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız. Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka "Gidip gırtlaklarına yapışın" diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam'ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!" ifadelerine yer verdi.