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AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın bir açılış töreninde sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. Sarıçam, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım, vatandaşa 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta düzenlenen Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptı. Sarıçam'ın konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

"GİDİN SAĞLIK PERSONELİNİN GIRTLAĞINA YAPIŞIN"

Sarıçam konuşmasında, "Biz her yıl, neredeyse 2 yıldır Lüleburgaz Babaeski, Kırklareli, Pınarhisar, nerede ne altyapı varsa yapıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar. Biz doktor değiliz, hemşire değiliz. Bundan sonraki süreç memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım. Bunu açık açık söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sarıçam'ın açıklamalarına tepki gösteren Hekim Birliği, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Hekim Birliği yaptığı açıklamada, Hekim Birliği olarak, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız. Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka "Gidip gırtlaklarına yapışın" diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam'ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Milletvekilinden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAisha Ö:

Skandal ifadeler! Bir milletvekili nasıl bu sözleri edebilir

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Haber YorumlarıSerkan Silingir:

devlet böyle derse artık vatandaş ne yapar gerisini siz düşünün

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Haber YorumlarıMete Doğaner:

AKP’nin vekili böyle dedikten sonra, cahilin teki de çıkıp; ‘Eskiden doktor bulamıyorduk, şimdi dövüyoruz’ der tabi!

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

tamamdır hakim karşısına çıkınca beni o vekil kışkırtı derim .

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Haber YorumlarıUnreal:

Yuh olsun sana da,seni seçene de!!

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bunları özel olarak mı seçmiş AKP demekki bulamamış başka Yazık ki ne yazık konuşmaya bak

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Haber Yorumlarıözgür tilki:

Bu milletvekiline doktorlar bakmasın böyle konuşuyorsa eğer

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Haber YorumlarıRevolver:

akp bu ülkenin başına geken en büyük fekakettir.. milletvekili de max bu kadar olur...

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Haber YorumlarıQuantum:

Baştakilerin doktorlara giderler gitsinler diye rest çektiği bi yerde yağdanlıklarda ondan cesaret alıp böyle zırvalıyo. Bu ilk rezillikleri değil sonda olmaz

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

TR de hiçbir şeye şaşırmıyorum. Karşına alsan iki çift laf edemeyeceğin bir dünya boş insan var.

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