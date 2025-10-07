Milletvekili Ün, Vicdan gemisiyle cuma günü Gazze karasularında olacak

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosuna destek için 'Vicdan' gemisiyle İtalya'da yola çıkan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, cuma günü Gazze karasularında olacaklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, İtalya'dan Otranto Limanından Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisindeki yolculuğu devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen yoluna devam eden gemide, sağlık çalışanları ve gazeteciler de bulunuyor.

İsrail tarafından şehit edilen gazetecilerin isimlerinin yer aldığı ağaç resminin önünden seslenen Milletvekili Sema Silkin Ün, "Gazze'deki hukuksuz ablukayı kırmak için yola çıkan Vicdan Gemisinden herkese salam iletiyorum. Özgürlük Filosundan 3 gün önce hareket eden, 10 öncü teknemizle karşılaştık. Bizlerde gemimizden onlarla selamlaştık. Onlara coşkuyla moral vermeye çalışıyoruz. Yunan donanma botu biraz önce etrafımızda tur attı ve kaptanımızla irtibat kurdu. Teknede hangi milletten insanlar olduğu ve gemin kuyruk bayrağı hakkında bilgi aldı. Bize paralel şekilde bir süre takip etti" dedi.

"Gözaltılar uluslararası sularda hukuksuz olarak yapıldı"

Sumud Filosundaki aktivistlerin uluslararası sularda İsrail tarafından hukuk tanımaz bir şekilde alıkonulduğunu kaydeden Ün, "Alıkonulan arkadaşlarımız Cumartesi günü arkadaşlarımızın Türkiye'ye dönüşünü memnuniyetle takip ettik. İnşallah kalan arkadaşlarımızda Ürdün üzerinden memleketlerine kavuşacaklar. Türkiye'ye dönen arkadaşlarımızdan bir tanesinin yaptığı açıklama çok dikkat çekçiydi. Vatandaşın kendisini sorguya alan polisin Türkiye vatandaşı olması ve sorguyu Türkçe olarak yapması çok ilgi çekti. 10 Ekim 2023 tarihinde Meclis'te ilk kez bu konuyla ilgili bir gündem çalışması yapmıştım. Soru önergeleri vererek basın toplantıları düzenlemiştim. Türkiye Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşlığını ortak şekilde taşıyan kişilerin, Gazze'de ki çocukları katleden insanların, soy kırım suçu işleyenlerin vatandaşlıktan çıkartılmalarıydı. Sonrasında meclisteki konuşmalarımda bunları tekrar tekrar ifade ettim. Sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Birçok parti de sonrasında kanun teklifi verdi ama bu teklifler hala mecliste bekliyor. Bu kanun teklifleri onaylanırsa biz itibar boşluğundan kurtulmuş olacağız. Türkiye pasaportlu hiç kimse Gazze'de insanlık suçu işleyemez. Kamuoyundan bu konuda daha fazla destek istiyorum" şeklinde konuştu. - KAHİRE