Milletvekili Tutdere'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Millet egemenliğinin 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tescillendiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, "23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli dönüm noktasıdır. Bağımsızlık mücadelemiz aziz milletimizin temsiliyet makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte vücut bulmuş, açıldığı gün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır.

Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Geleceğimizin mimarları biricik çocuklarımızın geçmişten aldıkları güçle yarınlarımızı şekillendireceğine olan inancımız tamdır.

Ülkemizi yasa boğan depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk karşılıyor, içimiz buruk olsak da güzel günlerin yakın olduğu inancıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.

Ülkemizde yoksulluğu bitirmek, yok edilen adaleti yeniden tesis etmek ve Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak en temel hedefimizdir. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği bu yokluk ve yoksulluk asla kader değildir. Türkiye'de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var.

Bu sebeplerden dolayı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemize yeniden baharlar getirmek için milletimize söz veren Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanımız yaparak bu hedeflerimizi gerçekleştirecek, milletimizden alacağımız yetkiyle hayata geçireceğimiz demokratik parlamenter sistem ile cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, milletin meclisini hak ettiği yere taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen istiklal kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ile biricik çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023