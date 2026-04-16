DEM Parti'li Türkoğlu, Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün soruşturulmasını istedi

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturmada gelinen noktada yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Türkoğlu, ortaya çıkan bu gelişmelerin kadınların ısrarlı mücadelesinin sonucu olduğunu söyledi.

Türkoğlu, "Bizler ilk günden beri bu olayda birilerinin korunduğunu söyledik. Tunceli gibi yol güvenliği önlemlerinin olduğu bir yerde MOBESE kayıtlarına, HTS kayıtlarına ulaşılamamasının imkansız olduğunu söyledik. Aile ve avukatları defalarca soruşturmanın yönlendirilmiş olabileceğine, olayın örtbas edileceğine ilişkin ciddi iddialarda bulundu." diye konuştu.

Olayda sorumluluğu bulunan kim varsa yargılanması gerektiğini dile getiren Türkoğlu, bu gelişmelerin açıklanmasının, er ya da geç adaletin yerine gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, "Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşı olan ve 2024 yılında Hasankeyf Barajı'nda cansız bedenine ulaşılan Rojvelat Kızmaz olayının da soruşturulması, bu ölümün Gülistan Doku olayıyla bağlantısının olup olmadığı tüm detaylarıyla birlikte açığa çıkarılması gerekir." ifadelerini kullandı.