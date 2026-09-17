Milletvekili Serkan Sarı’ya 'butlan' tepkisi iddiası

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı'ya tepki gösterildi. Olayın "butlan" tartışması nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama programı Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Törenlere kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası siyasi tepki iddiası

İddiaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi programın ardından bir grup vatandaş, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı'ya, CHP'deki "mutlak butlan" tartışması üzerinden tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen bazı seçmenlerin de bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı