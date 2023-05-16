Milletvekili seçilemeyen Barış Atay'dan 'Yargılanacaksın' diyen takipçisine yanıt

Türkiye İşçi Partisi Antalya 2'inci sıra milletvekili adayı olan ancak resmi olmayan sonuçlara göre seçilemeyen Barış Atay, sosyal medyada "Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın" paylaşımı yapan takipçisine "Beni; kaybetmekten korktuğu için koşa koşa vekil olup, dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın herhalde tırşik" sözleriyle yanıt verdi.

Antalya'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 5 bin 580 sandıkta, 1 milyon 744 bin 975 kişi oy kullandı. Milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bazı sandıklara yapılan itirazlar ve yurtdışı oylarının sayımının yüzde 100 tamamlanmaması nedeniyle seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Fakat siyasi partilerin Antalya'da çıkardığı milletvekili sayısı netleşti.

BARIŞ ATAY SEÇİLEMEDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve CHP'nin 6, İYİ Parti ile MHP'nin 2'şer, Yeşil Sol Parti'nin ise 1 milletvekili çıkardığı Antalya'da Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı olan Barış Atay seçilemedi.

"YARGILANACAKSIN" DİYEN TAKİPÇİSİ İLE KAPIŞTI

Daha önce seçildiği Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp, Antalya 2. sıradan aday olan Atay, sosyal medyada "Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın" diyen takipçisi ile kapıştı.

Atay, takipçisine cevaben "Beni; kaybetmekten korktuğu için koşa koşa vekil olup, dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın herhalde tırşik" ifadelerine yer verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;