Milletvekili Şan'a TBMM'de yeni görev

Milletvekili Şan'a TBMM'de yeni görev
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) katip üyeliğine seçildi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) katip üyeliğine seçildi.

Konuyla ilgili konuşan Milletvekili Şan, "Ak Parti TBMM Katip Üyesi görevinin partimizin teveccühü ile tarafıma verilmesi bizi onurlandırdı. Adıyaman'ımızı temsilen bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle TBMM katip üyeliğine seçildim. Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere beni bu göreve layık görenlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılında çıkmış olduğumuz bu yolda önce Adıyaman, sonrasında ise ülkemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önemli sorumluluğu bana layık gören; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Grup Başkanımız Abdullah Güler'e, Grup Başkan Vekillerimize ve kıymetli milletvekili arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sorumluluğun bilinciyle; Adıyaman'ımızı, AK Parti'mizi ve aziz milletimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Rabbim bizleri mahcup etmesin" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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