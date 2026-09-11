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Milletvekili Öz, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi’nde "Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma"yı anlattı

Milletvekili Öz, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi’nde 'Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma'yı anlattı
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Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi, bölgenin geleceğine ışık tutacak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi, bölgenin geleceğine ışık tutacak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, vakıf binasında düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Arif Karadaş'ın yanı sıra, üst düzey bürokratların, eğitimcilerin, esnaf ve vakıf yönetiminin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, "Terör ülkemiz beşeri, coğrafi ve mali kaynaklarını kemiren insanlarımızı birbirine düşman eden bir illettir. Milletimiz bu kıskaçtan kurtulmaya kararlı görünüyor. İnşallah atılan adımlar bunu sağlayacaktır." dedi.

Milletvekili Mehmet Emin Öz, istikrar ve güven ortamının ticaretten turizme, altyapıdan istihdama kadar bölgesel kalkınmanın en büyük itici gücü olduğunu vurguladı. Terörün topraklarımıza giriş süreci ve topraklarımızda kardeşliğin kadim tarihini anlatan Öz, tarihte bölgenin ticari konumunu, ticaretin güven ve istikrara gösterdiği hassasiyeti detayları ile açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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