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Milletvekili Keskinkılıç’a AK Parti’de yeni görev

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Milletvekili Keskinkılıç’a AK Parti’de yeni görev
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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Ak Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve atandığını belirterek, kendisini bu göreve layık gören Erdoğan ile AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'na teşekkür etti.

Yeni görevinin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Keskinkılıç, sosyal politikalar alanında insanı merkeze alan, toplumun her kesimini kucaklayan ve vatandaşların hayatına dokunan çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

Keskinkılıç, yeni görevinin AK Parti'ye, millete ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, millete hizmet için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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