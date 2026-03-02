Haberler

Milletvekili Hatipoğlu, iftarda şehit ailesine misafir oldu

Eskişehir'de hane ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, iftar konuğu olduğu şehit ailesinin evinde orucunu açtı.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, eşi Nazlı Hatipoğlu ve oğlu ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Kemal Bandırma, Meclis Üyesi Yüksel Alem ve Mahalle Başkanı Hasan Pamuk'un eşliğinde hane ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşların kapısını çalıp misafirleri olan Milletvekili Hatipoğlu ve beraberindekiler, insanlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Hatipoğlu, iftarını ise Jandarma Komando Er Serkan Özaydın'ın ailesinin yanında gerçekleştirdi. Şehidin babası Ahmet Özaydın'ın evine misafir olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, aile ile aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşadı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Hatipoğlu, "Bizleri muhabbetle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Şehidimiz Serkan Özaydın'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin makamını ali eylesin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
