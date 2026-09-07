Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Milletvekili Hatipoğlu'nun mesajında, "Finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadelenizle, inancınızla ve azminizle bir kez daha ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Tebrikler Filenin Sultanları" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı