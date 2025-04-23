Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Milletvekili Hatipoğlu: "23 Nisan'ın 105'inci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz"

Milletvekili Hatipoğlu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, mesajını sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Hatipoğlu'nun mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği 23 Nisan'ın 105'inci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.