Milletvekili Gider, AK Partili Başkanlarla Geyikli'de buluştu

Milletvekili Gider, AK Partili Başkanlarla Geyikli'de buluştu
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Geyikli'de düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Geyikli'de düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden bu yana yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Milletvekili Gider, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, yerelin sesine kulak veren, merkezin imkanlarını sahaya taşıyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Belediye başkanlarımızın sahadaki deneyimiyle Ankara'daki iradenin buluşması, Çanakkale için büyük bir uyum ve güç birliği oluşturuyor. Bu toplantılar, istişare kültürünün en güçlü halkalarından biridir. Her belediye başkanımız, yalnızca seçilmiş değil; aynı zamanda sahada gösterdiği gayretle bu göreve liyakatle gelen isimlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla şekillenen belediyecilik vizyonu, bugün sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerimizde ve beldelerimizde de hayat buluyor. AK Parti belediyeciliği, milletin gönlünde yer etmiş bu köklü hizmet anlayışını kararlılıkla taşımaya devam ediyor."

Toplantıda başta altyapı, içme suyu, tarımsal kalkınma, çevre projeleri ve ulaşım yatırımları olmak üzere yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm yolları gündeme geldi. Tüm ilçeler ve beldelerde süren projeler ve merkezi idareyle eşgüdüm halinde yürütülecek yeni yatırımlar detaylandırıldı.

Ayrıca, belediyeler arası iş birliği ve proje ortaklıkları masaya yatırıldı. Belediyelerin, sadece kendi sınırları içinde değil; bölgesel ölçekte ortak hareket etmesini sağlayacak yeni mekanizmalar konuşuldu. Milletvekili Gider, konuya ilişkin, "Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır. Bizim ölçümüz rozet değil, hizmettir." dedi.

Toplantıya, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile birlikte, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Karabiga Belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve İl Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Çetin katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Politika
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