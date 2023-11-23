Milletvekili Beker: İddialar Yalan ve İftira

Milletvekili Beker: "Söz konusu iddialar ben istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır, hepsi yalan ve iftiradır"

"Ne oteli bilirim ne sahibini tanırım ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum. Burada konuyla beni ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum. Eğer benim herhangi bir yakınımın bahsedilen bu çirkin fuhuş işi, otel işiyle yakından uzaktan ilişkisi varsa bugün hemen şimdi milletvekilliğinden istifa ederim"

"Beş yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olayın benim partimden istifamdan hemen sonra ithamların tekrar servis edilmesidir. Bu bir FETÖ taktiğidir. FETÖ taktiği uygulayanlar genel başkanın yanındaki şer odaklarıdır"

ANKARA - Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, hakkındaki iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek, "Ne oteli bilirim ne sahibini tanırım ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum. Burada konuyla beni ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum. Eğer benim herhangi bir yakınımın bahsedilen bu çirkin fuhuş işi, otel işiyle yakından uzaktan ilişkisi varsa bugün hemen şimdi milletvekilliğinden istifa ederim" dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'den istifa sürecini anlattı. Beker, İYİ Parti'nin İstanbul kampında Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanan otel ve otelde yaşanan skandalın şahsı ile ilişkilendirildiğini hatırlatarak, "Ne oteli bilirim ne sahibini tanırım ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum. Burada konuyla beni ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum. Eğer benim herhangi bir yakınımın bahsedilen bu çirkin fuhuş işi, otel işi ile yakından uzaktan ilişkisi varsa bugün hemen şimdi milletvekilliğinden istifa ederim. Benim hakkımda bu iddiaları yazanlar, bunu kanıtlamazlarsa namussuz, şerefsizdir. İkinci iddia ise gazeteci onlara yardaklık eden bir grubun beni olayla hiçbir bağlantısı olmayan oğlumun üzerinden namussuzca, terbiyesizce hedef almasıdır. Söz konusu iddialar ben istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır. Hepsi yalan ve iftiradır" diye konuştu.

"Bu bir FETÖ taktiğidir"

Beker, şöyle konuştu:

"Bana atılan iftiralar ben istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır. Söz konusu iddiaların İYİ Parti'den istifamla alakası yoktur. 2012 yılında bugün firari olan FÖTÖcülerin hakim, savcı, polislerin bana ve aileme kurduğu kumpasın aynısı, bugün altı yıl emek verdiğim İYİ Parti'de FETÖ taktiği ile bizlere yapılmaktadır. Beş yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olay, benim partimden istifamdan hemen sonra ithamların tekrar servis edilmesidir. Bu bir FETÖ taktiğidir. FETÖ taktiği uygulayanlar genel başkanın yanındaki şer odaklarıdır."

"Neden hedef alındınız?" sorusuna Beker, "16 Kasım'da istifa ettim. Cumartesi genel başkan Şile'deki toplantıda fuhuş otelinden bahsediyor emniyet müdürlerinin içinde olduğu. Genç, yetim çocukların pazarlandığı söyleniyor. Burada emniyet müdürlerinin yaptığı söyleniyor. Kimse ismini vereceksiniz. Bunu söyledikten sonra Ümit Dikbayır'ın disipline sevk edileceğini söylüyor. Pazartesi disipline sevk edildikten sonra akşam saatlerinde Adnan Beker'in de otelcileri tanıdığı, 'Emniyet müdürlerini tanıyor' diye sosyal medyada ve hatta Yavuz Oğhan denilen gazeteci söyledi. Meral Akşener'in kastettiği bensem, bu namussuzlarla bir ilişkim varsa istifa edeceğim. Çarşamba günü grup toplantısında açıklansın. Eğer iddia benimle ilgili değilse bunu düzeltsin ya da istifa etsin" şeklinde cevap verdi.

İstifasına ilişkin soru üzerine Beker, "Büyük kongrede genel başkan kendisine ithamda bulunduklarını söylediler kendilerinin para aldığı hakkında. Genel başkanın mal varlıkları araştırıldı diye genel başkan tarafından duyduğumuz etkili bir devlet adamı, gelip 'Genel başkan sizin mal varlıklarınızı araştırıyor' diye Ümit Dikbayır'ın ismini verdi. Bu olayın iftira olduğu ortaya çıktı. Geçen hafta salı günü iftira olduğu ortaya çıktı. Bir arkadaşımıza Dikbayır mesaj atmış. Özel kalemin T.C.'sini, genel başkanın T.C.'sini atmış, 'Bunların hesaplarına bakın'. İsmi geçen arkadaşlarla bir genel başkan yardımcısı beraber oturduk. Esma Hanım'a mesaj gönderdi diyen arkadaş, 'Ben böyle bir mesaj atmadım' dedi. Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakal. Görüştüğümüz yer evimin bahçesi. Bunun üzerine arkadaşımız 'Ümit Dikbayır ile ilgili başka iddialar da var' dedi. Ne iddiası? Taciz iddiası" ifadelerini kullandı.

Beker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla ilgili açıklama yapması gerektiğini belirtti.

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