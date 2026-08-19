Bayburt'ta Dolu Yağışı Zararları Yerinde İncelendi
Bayburt'ta şiddetli dolu yağışından etkilenen Eko-Köy'de çiftçilerle bir araya gelen Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve beraberindeki heyet, tarım alanlarındaki hasarı yerinde inceledi. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Ateş, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi. Dolu yağışı nedeniyle mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak gibi ürünler zarar görmüş, bazı seraların örtüleri de etkilenmişti.
Bayburt'ta etkili olan şiddetli dolu yağışından zarar gören Eko-Köy'de üretim yapan çiftçiler ziyaret edilerek yaşanan hasar yerinde incelendi.
Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Tevhit Köroğlu ile birlikte dolu yağışından etkilenen Eko-Köy'de çiftçilerle bir araya geldi.
Ziyarette dolu yağışının tarım alanlarında oluşturduğu zarar yerinde görülürken, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçları dinlendi. Çiftçilerle görüşen heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Milletvekili Orhan Ateş, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, yaşanan zararı yerinde gördüklerini ve çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirterek üreticilere destek mesajı verdi.
Ateş, "Rabbim çiftçilerimizin emeğini bereketlendirsin. Geçmiş olsun Bayburt'um." ifadelerini kullandı.
Bayburt'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında Eko-Köy'de üretim yapan çiftçilerin mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak gibi ürünlerinde zarar meydana gelmiş, bazı seraların örtüleri de yağıştan etkilenmişti.