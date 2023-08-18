Milletvekili Alkayış köy gezilerini sürdürüyor

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, köy gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını yerinde dinliyor.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Meclis'in tatil olmasını fırsat bilerek, seçim bölgesi Adıyaman'da köy gezilerini sürdürüyor. Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Özbilgin, il yönetim kurulu ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte köy ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Alkayış; tarımın insan hayatındaki öneminin tartışılmaz derecede büyük olduğunu, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kavurucu sıcaklara aldırış etmeden köy ziyaretlerini sürdüren ve her fırsatta köylerdeki hemşerileriyle bir araya gelen Ak Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu, vatandaşlarımızın da Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları teveccühün farkında olduklarını belirtti.

Eskiden olduğu gibi bugün de Adıyaman'ın köylerini karış karış gezerek siyasi çalışmalarına devam eden Alkayış, Olgunlar, Toptepe, Kalburcu, Kemerkaya, Yenice ve Yenigüven köylerini gezdi.

Alkayış, "Bizler, bölgemizde, yıllardan beri siyasi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süre içerisinde köylerimiz ve köylülerimizle olan bağlarımızı asla koparmadık. Bilakis, günden güne daha güçlü bağlar kurarak, köylerimiz ve köylülerimizle olan yakınlığımızı daha da artırdık. Bizler, muhtarlarımızı ve köylülerimizi dinlemeyi, onların sorunlarına çözümler bulmayı, onlarla görüş alışverişinde bulunmayı ve gençlerimizin sorunlarını çözmeyi kendimize vazife olarak görmekteyiz. Her defasında bizleri güler yüzle karşılayan köydeki vatandaşlarımıza, bugüne kadar bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, hepinizi en kalbi duygularımla selamlarım" dedi. - ADIYAMAN