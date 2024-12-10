Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı

TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası

Milletvekili Alkayış: "Azerbaycan ziyaretimiz, oldukça verimli geçti"

Milletvekili Alkayış:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Heyeti olarak Azerbaycan'ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu ziyaretin Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu perçinlediğini ve birçok açıdan verimli geçtiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Heyeti olarak Azerbaycan'ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu ziyaretin Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu perçinlediğini ve birçok açıdan verimli geçtiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM Heyeti olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin daha da ilerilere taşınması adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Öncülüğünü Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yaptığı ve bütün siyasi partilerin temsilcilerinin de yer aldığı TBMM Heyeti olarak Azerbaycan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, özellikle Karabağ bölgesini ziyaret etmekten son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konferans öncesinde Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini ziyaret eden Milletvekili Alkayış, Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde çok büyük emek ve icraatlarının bulunduğunu, ayrıca devlet başkanı İlham Aliyev'in de çok başarılı politikalarla Azerbaycan'ı kalkındırmaya devam ettiğini belirtti.

1 Eylül'de seçime giderek yeni yasama dönemini başlatan Azerbaycan Milli Meclisi'nin Genel Kurulu'nda düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı'na Türkiye'den katılan Milletvekili Alkayış, konferansın iç ve dış politika, Türk dünyası ve uluslararası ilişkiler bakımından oldukça verimli sonuçlar doğurduğunu aktardı.

Bu önemli günde Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "İki devlet, bir millet şiarı çerçevesinde, güzel Azerbaycan ile Türkiye'mizin yüzyıllardan beri tarih ve birlik yaptıklarını, deyim yerindeyse bir elmanın iki yarısını oluşturduk. Devlet başkanlarımızın ve parlamentolarımızın üst seviyedeki diyaloglarının gerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini gerekse Türk dünyasının birbirleriyle olan bağlarını güçlendireceğine inanıyoruz. Misafirperver Azerbaycanlı kardeşlerimize samimi ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
img

Esad'ın vahşi işkenceleri bu hale getirdi! İşte Türk vatandaşının yürek yakan değişimi

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.