Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi

AK Parti Yalova Milletvekilimiz Meliha Akyol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe teşkilatıyla köyleri ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.

Akyol ve Silpagar'a köy ziyaretlerinde İlçe Başkanı Fettan Engin, parti yönetimi, İl Genel Meclis ve Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti. AK Partili heyet, Kılıçköy, İlyasköy, Çukurköy, Denizçalı ve Kabaklı'da muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde köylerde devam eden yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, köylülerden gelen sıkıntı ve talepleri dinledi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika