Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 12.00'de TBMM'de bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere 18 Mart'ta yapılması planlanan ziyaret HDP'nin programının yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti.