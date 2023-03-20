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Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 12.00'de TBMM'de bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere 18 Mart'ta yapılması planlanan ziyaret HDP'nin programının yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek olan zirvede HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Mithat Sancar Pervin Buldan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ismail bey :

Sonuna kadar kemalin arkasındayız deyin.. O da milli savunma ma bakanlığını kuracağız, hdp ye vereceğiz desin.. rahatlayın...

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