Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek
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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 12.00'de TBMM'de bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere 18 Mart'ta yapılması planlanan ziyaret HDP'nin programının yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek olan zirvede HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.
NE OLMUŞTU?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.