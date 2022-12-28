Millet İttifakı'nda yeni kriz! CHP'li isim İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili fikrine tepki gösterdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Tekin İYİ Partili isimlerin "Kazanacak aday" söylemlerine karşı, "Şu adayla kazanırız, şu adayla kazanamayız cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece uzun süredir İYİ Partili arkadaşlarımız bir kampanyaya çevirdi. Bu çok doğru bir şey değil" dedi.

İyi Parti ve CHP arasında "Saraçhane" mitingi üzerinden ortaya çıkan gerginlik devam ediyor. Son olarak İYİ Parti tarafından "Kazanacak aday" söylemlerine karşı CHP'li Milletvekili Gürsel Tekin'den sert yanıt geldi.

"BU ÇOK DOĞRU DEĞİL"

Tekin TV5'te katıldığı programda Millet İttifakı ile ilgili tartışma oluşturacak bir konuda açıklama yaptı. Tekin adaylıkla ilgili, "Şu adayla kazanırız, şu adayla kazanamayız cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece uzun süredir İYİ Partili arkadaşlarımız bir kampanyaya çevirdi. Bu çok doğru bir şey değil" dedi.

"KAZANACAK ADAY İSTİYORUZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada, "Kazanacak bir aday olacak. Noter olma pozisyonumuz yok. Biz notersek o masanın anlamı yok. 2 yıldır söylüyorum. Kazanacak aday istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.