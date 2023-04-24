Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Uşaklılara vaatlerini anlattı

Kılıçdaroğlu:

"İlk çıkaracağımız kanunlardan birisi Aile Destekleri Sigortası olacak"

"2 yıl içinde, en geç 2 yıl içerisinde bütün mültecileri kendi ülkelerine geri göndereceğim"

UŞAK - Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara vaatlerini anlattı.

CHP Uşak İl Başkanlığının İsmet Paşa Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda organize ettiği programda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, kendi dönemlerinde Uşak'a, Türkiye'ye ve dünyaya bahar geleceğini savundu. Emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiye vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda en az asgari ücret kadar birer aylık ikramiye ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler, düşük verdiler. Asgari ücretin biraz altında verdiler, şimdi bir de çıkıp 'Emekliye zam yaptık' diyorlar. Ağzımdan çıkan bir söz mutlaka yerine gelecektir. Emekli kardeşlerim üzülmesinler. Oyunuzu kullanacaksınız, Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, Kurban Bayramı'nda bankaya gideceksiniz, 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz" dedi.

"İlk çıkaracağımız kanun aile ilgili olacak"

Savunma sanayinin milli bir mesele olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çıkıp 'Yarın gelecekler, savunma sanayini bitirecekler' diyorlar. Milli savunma, milli bir meseledir. Biz bunu bilmiyor muyuz? Asla sıcak siyasete konu edilemez. Hangi görüş sahip olursanız olun savunma sanayisine destek vermek zorundasın. Biz göreve geldiğimizde atayacağımız 100 bin öğretmeni köy okullarında çocuklarımızla buluşturacağız. Afişlerde yazıldığı gibi biz geliyoruz, beraber geliyoruz. Ekrem Başkan, Mahsur Başkan ve diğer genel başkanlarla birlikte geliyoruz. Kavga etmeden, ayrıştırmadan Türkiye'yi aydınlık günlere ulaştıracağız. Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçiyi, esnafı, ev hanımlarını, gençlerimizi ve çocuklarımızı destekleyeceğiz. Sorunları el birliğiyle çözeceğiz. İlk çıkaracağımız kanunlardan birisi Aile Destekleri Sigortası olacak. Bay Kemal asla onlardan korkmaz. Hiç endişe etmeyin, hepsinin üstesinden birlikte geleceğiz, beraber Türkiye'yi aydınlık yarınlara çıkaracağız" diye konuştu.

"Suriyelileri 2 yılda geri göndereceğim"

Türkiye'deki Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğini açıklayan Kılıçdoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıl içinde, en geç 2 yıl içerisinde bütün mültecileri kendi ülkelerine geri göndereceğim. Yerlerini yurtlarını yaparak. Suriye sınırına gittim. Orada da söz verdim, yetki vereceksiniz; ben en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri kendi topraklarına göndereceğim. Oturup konuşacağız. Suriye yönetimiyle karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Küçüğünden büyüğüne bütün dertleri çözeceğiz. Ben Kemal geliyorum, biz Kemal hep birlikte geliyoruz."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Uşak'taki programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Konuşmasının ardından milletvekili adaylarını Uşaklılara tanıtarak oy isteyen Kılıçdaroğlu'na tarhana ve ara kalemle çizilmiş resmi hediye edildi. Kılıçdaroğlu, programın ardından beraberindekilerle birlikte Uşak'tan ayrıldı.