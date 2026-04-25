Mileltvekili Keskinkılıç yatırımcıları Karabük'e davet etti: 'Karabük süper teşviklerle cazibe merkezi oluyor'

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Karabük'ün yatırım teşviklerinde önemli avantajlar elde ettiğini belirterek yatırımcıları kente davet etti.

Keskinkılıç, Karabük'te yatırım yapacak girişimcilere 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek, vergi indirimi, SGK primi desteği ve faiz katkısı gibi önemli teşvikler sunulacağını söyledi. Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin kalkınma teşvikleriyle buluşacağını ifade eden Keskinkılıç, Karabük'ün yıllardır yatırım teşvik sisteminde yaşadığı dezavantajlardan Yerel Kalkınma Hamlesi ile kurtulduğunu vurguladı.

Yeni sistemle yatırımcılara adeta teşvik yağdırılacağını belirten Keskinkılıç, 6. Bölge teşviklerine ek olarak yatırım tutarının yüzde 15'i oranında ve 301 milyon TL'ye kadar nakdi hibe, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ve yüzde 20'ye varan vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım kredilerine faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar sunulacağını kaydetti. Ayrıca KDV istisnası, vergi indirimleri ve gümrük muafiyetinin de yatırımcıların hizmetinde olacağını ifade etti.

Karabük'te savunma sanayisi için ihtiyaç duyulan yüksek performanslı çelik ve titanyum alaşımları üretimi, mobilya ve katma değerli orman ürünleri yatırımları ile turizmi destekleyecek beş yıldızlı konaklama tesisi yatırımlarının destek kapsamına alındığını belirten Keskinkılıç, kentin yatırım açısından çok cazip hale geldiğini söyledi.

Yatırımcıları Karabük'e davet eden Keskinkılıç, başvuruların 15 Mayıs'a kadar yapılabileceğini hatırlatarak, Yeni Karabük vizyonu doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı