Mil-Diyanet Sen, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in müezzine yönelik ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulundu. Mil-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Toptaş'ı darbettiği öne sürülen müezzine yönelik ifadelerinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manevi İlkeli ve Liyakatli Sendikalar (Mil-Sen) Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, Mil- Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu'nun da bulunduğu grup, Sivrihisar Adliyesine gelerek suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Beraberindekilerle Sivrihisar Müftülüğünün ardından müezzinin evine giderek ziyarette bulunan Çelik, gazetecilere, Akşener'in müezzine yönelik "Sıkıyorsa gel. Hadi gücün yetiyorsa gel. Benim vergimle maaşını alıyorsun, haram zıkkım olsun." gibi sözler sarf ettiğini belirtti.

Akşener'in ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Diyanet camiamız gerekli girişimlerde bulunmuş, müfettiş buraya gelmiş. Arkadaşlarımızla ilgili konu dinlenmiş, değerlendirme aşamasına alınmış. Siyasi bir konuymuş gibi algılatılmasını, arkadaşımızın linç edilecek şekilde değerlendirilmesini asla kabul etmek mümkün değil. Bizlerin vatandaşla ilgili ne kadar sorumluluğumuz varsa siyasilerin bizden çok daha fazla sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.