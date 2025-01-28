Midyatlı Senem Kaya, AK Parti Gençlik Kolları MKYK'ya Seçildi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Midyatlı hemşehrimiz Senem Kaya, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alma başarısı gösterdi.

Daha önce İstanbul İl Yönetiminde iki dönem boyunca İl Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları Birim Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Kaya, şimdi de AK Parti Gençlik MKYK listesinde önemli bir sorumluluk üstlendi.

Kendisine çıktığı bu yolda başarılar dileriz.

SENEM KAYA KİMDİR?

Senem Kaya, 1999 yılında İstanbul'da doğmuş, aslen Mardinlidir. Lise eğitimini Avrupa Koleji okullarında tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) bölümünde lisans eğitimini başarıyla bitirmiştir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünde de eğitimine devam etmektedir.

Siyasi kariyerine Zeytinburnu ilçesinde başlamış ve burada Yerel Yönetimler ile Genç Kadın Yapılanma birimlerinde görev almıştır.

9 Nisan 2022 tarihinde İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kaya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler, İnsan Hakları birimlerinde birim başkan yardımcılığı yapmıştır.

19 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yeniden Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

27 Ocak 2025 tarihinde ise Gençlik Kolları Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) olarak seçilmiştir.