Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i ziyaret etti
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette, ilçede yürütülen hizmetler ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Şahin, Özdemir'e kursiyerler tarafından hazırlanan tablo hediye etti.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Başkan Şahin, Kaymakam Özdemir'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
Özdemir, ziyaret için Şahin'e teşekkür etti.
Ziyarette, ilçede yürütülen hizmetler ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Şahin, Özdemir'e kursiyerler tarafından hazırlanan tablo hediye etti.
Kaynak: AA / Politika