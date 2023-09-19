Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette, ilçede yürütülen hizmetler ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Şahin, Özdemir'e kursiyerler tarafından hazırlanan tablo hediye etti.