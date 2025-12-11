Haberler

MHP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Meclis Başkanlığına sundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırladıkları raporu TBMM'ye sundu. Raporun içeriğinde siyasi değerlendirmeler ve hukuki düzenlemeler yer alırken, ortak bir raporun oluşturulması planlanıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

Yıldız, raporu sunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin de raporunu sunduğunu bildirdi.

AK Parti'nin raporunu bugün sunmasının beklendiğini aktaran Yıldız, CHP'nin pazartesi gününe kadar süre istediğini ifade etti. Hazırladıkları rapora ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi:

"Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır."

Soru üzerine herkesin raporunun birbirine benzemeyeceğini vurgulayan Yıldız, komisyonda grubu olan partilerin raporu ortaklaştıracağını, grubu olmayan siyasi partilerin komisyon üyesi milletvekillerinin görüşlerinden faydalanılacağını dile getirdi.

Ortak bir raporun ortaya çıkacağını ifade eden Yıldız, "Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PYD'de de dahil buna, dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organlar tarafından ilan edilmesi. Bu MİT'tir, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay." diye konuştu.

İnfaz Kanunu'nun bu konudan ayrı olarak mutlaka ele alınması gerektiğini belirten Yıldız, İnfaz Kanunu'nun "yamalı bohçaya" döndüğünü söyledi.

Yıldız, "İnfaz Kanunu'muz bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmalıdır. Bu meseleden ayrı olarak da İnfaz Kanunu, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
