Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Nurettin Aydemir, yerel seçimler öncesi aday adayı olacağı iddialarıyla görevden alındı. Yerine İsmail İlhan Yunusoğlu atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Söğüt'ten partisi MHP'den aday adayı olacağı iddia edilen İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı. Aydemirin yerine İsmail İlhan Yunusoğlu atandı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran MHP İl Başkanı Talha Özkan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri ile Söğüt İlçe Başkanlığına İsmail İlhan Yunusoğlu atanmıştır. Allah mahcup etmesin, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik" dedi. - BİLECİK