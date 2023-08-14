MHP Siirt Merkez ve Kurtalan İlçe Başkanları Atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Ali Kayaalp ve Kurtalan İlçe Başkanlığına Burhan Polat atandı. MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, atamaların gerçekleştirildiği belirtildi.