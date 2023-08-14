MHP Siirt Merkez ve Kurtalan İlçe Başkanları Atandı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Ali Kayaalp ve Kurtalan İlçe Başkanlığına Burhan Polat atandı. MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, atamaların gerçekleştirildiği belirtildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Ali Kayaalp ve Kurtalan İlçe Başkanlığına Burhan Polat atandı.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.
Merkez İlçe Başkanlığına Kayaalp, Kurtalan ilçe Başkanlığına da Polat'ın atamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Allah utandırmasın hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." denildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Politika