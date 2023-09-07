MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindekiler, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti. Mucur, Acar'dan ilçe hakkında bilgi aldı ve yeni görevlerinde başarılar diledi.