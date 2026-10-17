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MHP Salihli İlçe Teşkilatı Zeki Kayda başkanlığında görev dağılımını belirledi

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MHP Salihli İlçe Teşkilatı Zeki Kayda başkanlığında görev dağılımını belirledi
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MHP Salihli İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Zeki Kayda başkanlığında yeni hizmet binasında görev dağılımını belirledi. Toplantıda başkan yardımcılıkları ile sekreterlik, muhasiplik ve KAÇEP birimlerine atamalar yapıldı; yeni yönetim belirlenen sorumluluklarla çalışacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımını belirledi.

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, teşkilatın yeni hizmet binasında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ilçe yönetiminde görev alacak isimler belirlenirken, oluşturulan çalışma gruplarının sorumlulukları da netleştirildi.

Görev dağılımı kapsamında MHP Salihli İlçe Başkan Yardımcılıklarına Yüksel Okal, Havva Nevin Dinç, Ahmet Efe, Sabri Demir, Tayfun Demirdoğan ve İrfan Demir getirildi.

Teşkilatta İlçe Sekreterliği görevine Okan Özdoğan, Sekreter Yardımcılığına Umut Dönmez, İlçe Muhasipliğine Memduh Afşar, Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) biriminin görevine ise Hatice Balcı getirildi.

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, yeni hizmet binasında ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Yönetim Kurulu olarak yeni hizmet binamızda ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yönetim kurulu olarak başkan yardımcılarımızı, ilçe sekreterimizi ve ilçe saymanımızı oy birliğiyle belirleyip oluşturduğumuz çalışma gruplarında görev alan arkadaşlarımızın sorumluluklarını belirledik. Aldığımız kararlar partimize, camiamıza ve Salihli'mize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin."

MHP Salihli İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen görev dağılımının ardından yeni yönetim, çalışmalarını belirlenen görev ve sorumluluklar doğrultusunda sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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