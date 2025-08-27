MHP Pazaryeri İlçe Başkanlığı'na Vedat Çora Atandı

MHP Pazaryeri İlçe Başkanlığı'na Vedat Çora Atandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pazaryeri İlçe Başkanlığı'na Vedat Çora atandı. Çora, genel başkan ve yardımcılarının takdirleriyle bu göreve getirildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde MHP İlçe Başkanı Onur Yalamaç görevinden istifa ederken, yerine Vedat Çora atandı. Atama sonrası bir açıklama yapan Çora, "Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'ın takdirleriyle Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine atandım. Pazaryeri ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çora'nın önümüzdeki günlerde yönetim kadrosunu oluşturması ve ilçede partililerle bir araya gelmesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
