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MHP'de ilçe kongreleri devam ediyor; Pasinler'de Erkan Yağar güven tazeledi

MHP'de ilçe kongreleri devam ediyor; Pasinler'de Erkan Yağar güven tazeledi
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MHP Erzurum İl Başkanlığı, 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla düzenlenen Pasinler 15. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Erkan Yağar oy birliğiyle yeniden seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı, ilçe kongre takvimi kapsamında Pasinler 15. Olağan İlçe Kongresi'ni büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

"Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen kongrede, mevcut başkan Erkan Yağar güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda organize edilen kongre, Pasinler'de yoğun bir coşkuya sahne oldu.

Kongreye MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, il yönetimi, ilçe başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Kongreye katılan teşkilat mensupları, böylesine anlamlı ve tarihi bir temayla gerçekleştirilen kongrede divan üyesi olarak görev almaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirdiler.

Kongrenin açılışında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okunurken, salondaki partililer mesajı ayakta alkışladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kongrede yaptığı konuşmada teşkilat içi birlik, beraberlik ve kararlılık vurgusu yaptı. "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" ruhunun MHP teşkilatlarının temel harcı olduğunu belirten Yurdagül, Pasinler teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderlerinin izinde sadakatle çalışacağına olan inancını tam olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçimlere geçildi. Delegelerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, mevcut ilçe başkanı Erkan Yağar oy birliğiyle yeniden MHP Pasinler İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Yeniden başkanlığa seçilen Yağar ve yönetimine başarı dilekleri ileten İl Başkanı Yurdagül, "Kıymetli başkanımız Erkan Yağar'ı gönülden tebrik ediyor, çıkmış olduğu bu kutlu hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan yar ve yardımcısı olmasını niyaz ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatımızı daha güçlü yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.

Kongre, toplu fotoğraf çekimi ve "Ne Mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşliğinde sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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