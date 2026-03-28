MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönemi başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Bizim siyaset anlayışımız, menfaat değil fedakarlık, kibir değil tevazu, ayrılık değil birlik üzerine kuruludur. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir." dedi.

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Topcu, parti genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bilgiye dayalı yorumla, mensubiyete dayalı sadakat ve sevgiyle, üretkenliğe dayalı katılımla Türk ve Türkiye yüzyılı temennisiyle" bir araya geldiklerini belirtti.

Modernleşmenin şekillerde değil, düşünce tarzında gerçekleştiğine dikkati çeken Topcu, asıl zaferin milletin ruhunu kaybetmeden çağın gerekliliklerinin yakalayabilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Topçu, şöyle konuştu:

"Çünkü artık bugün dünya, yalnızca daha kırılgan değil; aynı zamanda daha seçici. Sermaye daha dikkatli hareket ediyor, yetenek kendine daha yaşanabilir merkezler arıyor, şehirler sadece büyümek için değil ayakta kalmak için de yarışıyor. Büyüme tek başına yetmiyor. Hız tek başına yetmiyor. Güç tek başına yetmiyor. Yeni çağın asıl değeri dayanıklılıkta saklı. Bize sadece yarının hangi ülkelerde kurulacağını anlatmıyor; aynı zamanda bu, yarının hangi kriterlerle seçileceği belirlenmeli ve yeni çağın dilinin geliştirilmesi gerekir. Yani coğrafyayı, dünyayı yeniden okuyabilenlerin, geleceğin yeniden yazılabilmesinde önemli katkıları olacaktır."

Dünyayı Ankara merkezli ve Türkçe okumak, Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli'nin birçok konuşmasında özellikle vurguladığı üzere, krizleri dile getirirken karamsarlık üretmek değil, karmaşıklığın içinden bir yön tayini çıkarmaya çalışmaktır. İklim krizini yalnızca bir çevre sorunu olarak değil, servet, üretim, yaşam kalitesini ve insan hareketliliğini etkileyen önemli bir faktör olarak ele alıyor ve yeni belirleyicisi olarak okuyoruz. Jeopolitiği yalnızca çatışmalar üzerinden değil, yeni merkezlerin yükselişi üzerinden okuyoruz. Coğrafyayı ise stratejik avantaja dönüşebilecek canlı bir sistem olarak görüyoruz. Geleceği yönetmek için de artık haritaya eski gözle değil çok daha farklı gözlerle bakılması gerektiğini vurguluyoruz. İşte bu çok farklı gözler içinde bilim bilgi ve kültür harmanına ihtiyaç bulunmaktadır."

"Bilim, Bilgi ve Kültür teması"

Türk milliyetçiliğinin vizyonunun, sadece heyecan ve hamasetten ibaret olmadığını, eğitimden sanata, bilimden ekonomiye kadar hayatın her alanına nüfuz etmesi gerektiğini belirten Topcu, "Bu vizyonun temel amacı, Türk milletine layık olmadığı yoksulluk ve adaletsizlikten kurtararak Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmektir." dedi.

23. dönemin "Bilim, Bilgi ve Kültür" temasıyla başlatıldığını açıklayan Topcu, bu temayla her çeşit peşin hükmün bir kenara bırakılmasını ve her olayın ilim metoduyla incelenmesini gerektireceğini vurguladı.

Topcu, "Bütün memleket meseleleri ile ilgili olayları, tutumları düşünürken en doğru neticeye varabilmek için uygulayacağımız prensip ilim metodu, ilim mantalitesi olacaktır ve bütün faaliyetlerimizde bize yol gösterici olarak ilimi, önder kabul edeceğiz." diye konuştu.

Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerine seslenerek, şöyle konuştu:

"Sizler, bu okulun çatısı altında, Türk milletinin ve insanlığın bekası için çalışacak liderler olarak yetişeceksiniz. Unutmayın ki, ilmi, bilmi ve entelektüel sermayesi ile Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında vücut bulan siyaset ve liderlik millete ve vatana hizmet aşkından doğar. Bizim siyaset anlayışımız, menfaat değil fedakarlık, kibir değil tevazu, ayrılık değil birlik üzerine kuruludur. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Türk ve Türkiye yüzyılını gerçekleştirmede, devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır."

Siyaset okulundan 2009'dan bu yana 780 öğrencinin mezun edildiğini belirten Topcu, 23. döneme seçilen 40 öğrencinin 24'ünün lisans, 10'unun yüksek lisans, 6'sının doktora mezunu olduğunu söyledi.

Katılımcıların 12'sinin kadın 28'inin erkek olduğunu ve Ankara, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya, Kocaeli ve Konya dahil 15 ilden öğrenci bulunduğunu aktaran Topcu, okulda 80 saat eğitim verileceğini ve derslerin Türkiye'nin seçkin öğretim üyeleri tarafından yürütüleceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve okulun kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür eden Topcu, "Bilim, Bilgi ve Kültür düsturuyla çıktığımız yolda Türk milletinin umuduyuz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılına özel hazırlanan ve "Türkçülüğün Esasları", "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" ve "Türk Töresi" adlı eserlerini bir araya getiren kitap hediye edildi.