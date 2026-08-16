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MHP Rize'de kongre maratonu tamamlandı: 11 ilçe başkanı belli oldu

MHP Rize'de kongre maratonu tamamlandı: 11 ilçe başkanı belli oldu
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ili genelinde tüm ilçelerde kongreleri gerçekleşen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi ile tamamlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ili genelinde tüm ilçelerde kongreleri gerçekleşen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi ile tamamlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize teşkilatlarında kongre ve yetkilendirme maratonu, Güneysu ve Merkez İlçe Başkanlığı kongreleri ile tamamlandı. Partnin Rize genelindeki son kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleşen 15. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Seçkin Memişoğlu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kongre sürecinin ardından Rize genelinde ilçe başkanlıklarına; Ardeşen'de Mete Aytemiz, Çamlıhemşin'de Vedat Ali Kesici, Çayeli'nde Ahmet Aliağaoğlu, Derepazarı'nda Dursun Albayrak, Fındıklı'da Erdinç Osmanoğlu, Güneysu'da Yücel Karali, Hemşin'de Eren Mataracı, İkizdere'de Oktay Aksu, İyidere'de Yunus Kapıcıoğlu, Kalkandere'de Veysel Gökyıldız ve Pazar'da Bora Haberal seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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