Haberler

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekinci, bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, Ekinci'nin parti ilke ve politikalarına uymayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü ifade etti.

MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa etti. Ekinci, bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP: BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTEMİZDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

Kaynak: Haberler.com / Politika
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

İyi kalpli insanlar, durumun farkına varıyorlar. Tebrikler...

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Herkes herşeyin farkında bir tek hırsızların farkında değil samancılar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSimurg Anka:

Yozgat yani no man's land

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Sipahi:

Kırılan fındık sayısı 40 geçince mhp'de dayanamadı demekki.....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

hangi kale nüfusu kaç

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Hadi hayirlisi…devami gelsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
1 milyon 'samuray' doğaya salındı! Hepsi kokarca savaşçısı

1 milyon "samuray" doğaya salındı, hedeflerinde tek bir düşman var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.