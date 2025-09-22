MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa etti. Ekinci, bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

MHP: BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTEMİZDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.