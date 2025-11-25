MHP'nin grup toplantısına Feti Yıldız'ın katılmaması dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

ÜLKÜ OCAKLARI YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Komisyonun ziyareti sonrası MHP'nin bugünkü grup toplantısı da geniş katılımla gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya Ülkü Ocakları üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görülürken bir ismin yer almaması ise dikkat çekti.

FETİ YILDIZ TOPLANTIYA KATILMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte İmralı'ya giden heyette yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız grup toplantısına katılmadı. Bahçeli konuşurken kameraya yansıyan görüntülerde Yıldız'ın koltuğunun boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.