MHP'nin grup toplantısına Feti Yıldız'ın katılmaması dikkat çekti
Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün konuşma yaptığı grup toplantısına geniş bir katılım oldu. Ülkü Ocakları üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıya İmralı heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin grup toplantısına katılmadı.
  • Feti Yıldız, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

ÜLKÜ OCAKLARI YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Komisyonun ziyareti sonrası MHP'nin bugünkü grup toplantısı da geniş katılımla gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya Ülkü Ocakları üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görülürken bir ismin yer almaması ise dikkat çekti.

FETİ YILDIZ TOPLANTIYA KATILMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte İmralı'ya giden heyette yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız grup toplantısına katılmadı. Bahçeli konuşurken kameraya yansıyan görüntülerde Yıldız'ın koltuğunun boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıender türk :

e kolaymı, adam bütün kutsal bildiklerini ezdi geçti , bikaç haftada anca kendine gelir , tansiyonu düşmüştür.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Torun:

Helal olsun kardeş kanı akmasın diye elini taşın altına koyanlara. Biji rte, biji bahçeli, biji Selo.

yanıt0
yanıt16
Haber YorumlarıOsman Torun:

Hükümet ve bahçeli ülkenin bekası, geleceği için, Türk ve Kürt anneleri ağlamasın, bebeler yetim kalmasın diye görüşüyor. Ama sizin ışıklılar kürtleri kandırıp oylarını alabilmek için görüşüyor. Fark bu kadar basit.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimse:

Hazmedemedi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

midesize bişey olmaz

yanıt21
yanıt3
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

yalamaya gitti İmralı'ya

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
