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MHP Demirci'de yeni ilçe başkanı Veysel Çınar

MHP Demirci'de yeni ilçe başkanı Veysel Çınar
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Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Başkanlığı olağan kongresinde gerçekleştirildi.

Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Başkanlığı olağan kongresinde gerçekleştirildi.

Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Veysel Çınar, MHP Demirci İlçe Başkanı oldu.

Kongrede konuşan MHP MYK Üyesi Ali Uçak, görevi devreden ilçe yönetimine teşekkür ederek, "Bizler 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlarıyız. Bu söz sadece bir cümle değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışını ve ahlakını ortaya koyan bir duruştur." dedi.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş da genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından görevi devreden eski İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz'a hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA
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